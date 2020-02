Grégoire Lyonnet papa : sieste câline avec sa fille Maggy et un invité spécial

Un repos bien mérité. Entre la danse, les chorégraphies, les joies et les petites contraintes de la paternité, Grégoire Lyonnet ne sait plus où donner de la tête. Depuis le 24 novembre 2019, le jeune homme découvre la responsabilité qu'induit l'éducation d'un tout jeune bébé, puisque sa belle Alizée a donné la vie à Maggy. Lui qui prend déjà son rôle de beau-père – avec Annily – très à coeur était heureusement armé pour survivre à l'expérience. Sur Instagram, il a toutefois prouvé qu'il savait s'accorder les plus adorables des pauses en compagnie de son bébé. Le 6 février 2020, il a partagé une photographie craquante, joli moment de famille immortalisé pour toujours.

Sur cette image en noir et blanc, Grégoire Lyonnet est blotti contre sa fille, la chair de sa chair, le duo étant accompagné de Galak, le chihuahua de 9 ans du couple. "Les meilleurs amis", écrit-il malicieusement. Il est temps de prendre des forces. Car, en effet, non seulement le danseur sue à grosses gouttes au sein du studio qu'il a ouvert à Ajaccio avec son épouse, Alizée, mais il s'apprête aussi à lancer pour la toute première fois une compétition très spéciale en Corse : le trophée Napoléon de danse sportive – le 11 avril au Gymnase Pascal Rossini. "Nous sommes fiers de vous annoncer l'événement à ne pas manquer cette année, détaille-t-on sur Facebook. Des clubs de la France entière vont faire le déplacement ! Nous comptons sur les Ajacciens pour venir encourager nos graines de danseurs !" Vivement...