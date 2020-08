Alizée fête ses 36 ans : Précieux cadeaux de son mari Grégoire et d'Annily

Un peu plus tard, sa fille Annily a partagé plusieurs clichés inédits avec sa maman sur les réseaux sociaux. Admirative de sa mère, la jeune fille a publié plusieurs selfies avec celle-ci empreints de tendresse et d'amour. Sur ces photographies, la ressemblance entre mère et fille est d'ailleurs frappante comme l'ont remarqué plusieurs internautes. "Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau !", "Annily, mini Alizée", "Telle mère telle fille. Deux beautés", "Belles photos et complicité mère fille", "Aussi jolies l'une que l'autre" ont ainsi écrit plusieurs followers de la jeune fille. En légende de ces clichés, Annily écrit : "Joyeux anniversaire a la meilleure des mamans" accompagné du hashtag #jetaime. Deux cadeaux inoubliables pour Alizée qui n'a pu s'empêcher de reposter les publications de sa fille et de son époux dans sa story Instagram.