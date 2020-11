Alizée et Grégoire Lyonnet, les 1 an de leur fille Maggy : photos du bel l'anniversaire avec Annily

Un an, déjà, que sa vie a été bouleversée. Le mardi 24 novembre 2020, Alizée a célébré un évènement pas comme les autres entre les quatre murs de sa demeure située à Ajaccio. Son adorable petite Maggy a effectivement soufflé une bougie pour la toute première fois, dans des circonstances un peu particulières. "Anniversaire confiné mais anniversaire (restreint) quand même. Un an, ça se fête, écrit la jeune maman. Merci à tous pour vos nombreux messages", a écrit Alizée sur sa page Instagram.

Effectivement, sur les photographies partagées... il n'y a pas foule ! Autour de l'adorable bouille de Maggy, papa, maman et sa grande soeur Annily Chatelain. Ce qui n'a pas empêché la famille de prévoir les choses en grand, dans la mesure du possible. Dans la salle, chacun avait mis la main à la pâte pour accrocher une flopée de ballons aux motifs animaliers, du zèbre à la panthère, et pour travailler une décoration sur la thématique de la jungle. Le jour J, la petite fille avait également eu droit à une virée à la plage. "Il y a 1 an naissait notre Maggynette, se réjouissait Alizée. Quelle chance de l'avoir dans nos vies. Happy first birthday ma boulette belle."