Alizée : Sa fille Maggy a 1 an, jolie photo à la plage et tendre message

Alizée est une femme comblée. Elle a retrouvé l'amour dans les bras de celui qui est devenu son mari, le danseur professionnel Grégoire Lyonnet, elle a ouvert une école de danse en Corse et est l'heureuse maman de deux filles. Sa petite dernière, Maggy, fête déjà son premier anniversaire.

Mardi 24 novembre, Alizée n'a pas manqué de fêter l'évènement et a ainsi choisi de s'exprimer sur son compte Instagram suivi par 779 000 abonnés. Elle a posté une nouvelle photo de sa fille, assise sur le sable au soleil à Ajaccio. En légende, l'interprète des tubes Moi... Lolita et J'en ai marre ! écrit : "Il y a 1 an naissait notre Maggynette. Quelle chance de l'avoir dans nos vies. Happy first birthday ma boulette belle." Le tout accompagné de petits émojis comme un coeur ou un lion. Touchante, Alizée a clamé avoir pris cette photo Rue du bonheur... Dans sa story, la chanteuse a aussi fêté un autre anniversaire quelques heures plus tôt : celui des 7 ans de sa victoire dans l'émission Danse avec les stars sur TF1.

Nul doute qu'Alizée couvrira sa petite Maggy, née de son histoire d'amour avec Grégoire Lyonnet, de cadeaux pour son anniversaire. Un joli moment qu'elle fêtera aussi avec sa grande soeur, Annily (15 ans) ; une ado née de l'histoire passée entre la star et Jérémy Chatelain.

A la suite de sa publication, Alizée a reçu de nombreux messages dont plusieurs de personnalités. "Happy birthday Maggy sweety. love. family. Taty", a réagi la chanteuse Liane Foly. "Joyeux anniversaire et doux bisous à vous 4", a écrit l'ancienne Miss France Elodie Gossuin. "Happy birthday magnifique Maggy", a ajouté la danseuse Coralie Licata.