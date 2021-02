Alizée : Combien de tatouages a la chanteuse ?

Alizée a toutefois regretté un tatouage, celui fait en hommage à son ancien amoureux et père de sa fille ainée, Jérémy Chatelain. Elle avait tatoué son prénom en hébreu mais l'a fait retirer au laser ! En revanche, elle a remis ça avec son mari actuel. Avec Grégoire, les amoureux se sont fait tatouer ensemble en 2014 pour symboliser leur amour. Sur l'avant-bras d'Alizée est encré One love, tandis que sur celui de Grégoire est inscrit One life.