Justin Bieber : Selfie torse nu pour montrer son nouveau tatouage

Combien de tatouages possède Justin Bieber ? Plus de 60, à en croire ses fans les plus ardents. Le chanteur s'en est fait faire un nouveau. Il l'exhibe fièrement, à ses amis et à ses millions d'abonnés sur Instagram.

Des followers, Justin Bieber en compte plus de 126 millions sur l'application. Il y a publié de nouvelles images ce jeudi 30 janvier 2020. L'interprète du single Yummy a notamment partagé plusieurs selfies, dont un sur lequel il pose torse nu, une serviette de bain nouée autour de la taille.

Attirant l'attention des internautes sur sa moustache, Justin Bieber dévoile également son nouveau tattoo. Le mari du mannequin Hailey Baldwin affiche deux branches de laurier croisées sur les clavicules. La plante est symbole de victoire et d'immortalité. L'a-t-il choisi en référence à sa maladie incurable, la maladie de Lyme ?