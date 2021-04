Alizée : Sa fille Annily apporte du changement, nouvelle couleur de cheveux

Née le 28 avril 2015, Annily est la fille aînée d'Alizée. Son père est Jérémy Chatelain, l'ex-mari d'Alizée et ex-candidat de Star Academy. Les parents de la jeune fille s'étaient unis en 2003 et ont divorcé en 2012.

Annily a une petite soeur, Maggy (17 mois), née de la relation de sa maman avec Grégoire Lyonnet. Alizée et le danseur se sont rencontrés en 2013 grâce à l'émission Danse avec les stars, et mariés en juin 2016.

Actuellement au lycée en Corse, Annily a exprimé son envie de poursuivre ses études en Angleterre. "Je suis très attirée par la mode et le marketing, et j'aimerais intégrer l'école Condé Nast de Londres", a-t-elle confié au magazine Gala. L'influenceuse de bientôt 16 ans a visiblement hâte de traverser la Manche et d'explorer l'industrie de la mode. Elle y a récemment fait ses premiers pas en posant pour une campagne de la marque de produits de beauté KVD Vegan Beauty, fondée par Kat Von D, et dont sa maman Alizée est l'ambassadrice.