Alizée partage un tendre moment avec ses filles Maggy et Annily pour Pâques

Le week-end de Pâques est pour beaucoup l'occasion de célébrer un moment de partage en famille, mais ce qu'on préfère par-dessus tout, c'est de regarder les plus petits chercher les oeufs un peu partout dans la maison ! Et bien sachez-le, c'est la même chose pour tout le monde et Alizée ne fait pas exception à la règle.

La chanteuse, révélée très jeune par le tube Moi... Lolita, heureuse maman d'une petite Maggy née en 2019 et d'une plus grande Annily née en 2005, a vécu un week-end pascal des plus agréables si l'on en croit la dernière publication sur son compte Instagram. La jeune maman a publié ce 5 avril 2021, sept clichés pris durant la chasse des oeufs où l'on peut voir l'adorable Maggy toute excitée de participer à sa première Pâques.

L'occasion pour Alizée, mariée au danseur Grégoire Lyonnet , de partager ce moment unique avec ses nombreux abonnés sur Instagram. "Pâques 2021. Première chasse aux oeufs pour Maggy. Et vous la récolte a été bonne?", a-t-elle écrit pour accompagner la publication. Sur les photos, on peut voir les deux parents au chevet de leur petite Maggy, l'accompagner dans sa première chasse aux oeufs dans le jardin familial à Ajaccio, en Corse, la ville de naissance d'Alizée où le couple a établi sa résidence principale.