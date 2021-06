Alizée et Grégoire Lyonnet, l'épreuve de la séparation terminée : "Il est enfin de retour !"

C'est un soulagement immense pour toute la famille ! Il y a quelques jours, nous apprenions que Grégoire Lyonnet était victime de la pandémie de Covid-19 et qu'il devait se séparer du reste de sa famille, à son grand désespoir. Mais voilà que le danseur a retrouvé sa maison et les siens. Le 10 juin 2021, Alizée a rassuré tout le monde en partageant une photographie de son époux, de dos, agenouillé dans le jardin avec leur fille Maggy. "Dad is back, explique-t-elle. Merci pour vos nombreux messages. Fin d'isolement pour Grégoire. Il est enfin de retour et tout va bien !"

Il a été contaminé. Il est fatigué...

L'inquiétude était de rigueur. Grégoire Lyonnet a été touché par une rude version de la Covid-19, comme l'annonçait Alizée plus tôt en se rongeant les sangs. "Certains d'entre vous le savent déjà, Grégoire a été testé positif ce mercredi... le variant anglais, précisait-elle le 4 juin 2021. Malgré le respect des gestes barrières, une proximité la plus limité possible avec les élèves et le port du masque pendant les cours de danse, il a été contaminé. Il est fatigué mais ça va de mieux en mieux. Il est isolé de ses proches pendant 10 jours ... Restez vigilant car ce fichu Covid continue de nous pourrir la vie. Merci aux parents pour leurs nombreux messages de soutien. Prenez soin de vous. A très bientôt en pleine forme".

Grégoire Lyonnet et Alizée donnent des cours de danse au sein du Studio Lyonnet, qu'ils ont fondé ensemble à Ajaccio, en Corse, en 2017. Le couple apprend à ses élèves, entre ces quatre murs, les danses de salons dans la joie et la bonne humeur. Hélas, malgré les restrictions de rigueur et les mille précautions prises par les amoureux, l'un d'eux a été touché par la pandémie. Heureusement, papa est de retour au bercail. La période n'était déjà pas facile pour son épouse, elle qui vient de perdre un être très cher à son coeur...