Alizée en deuil : elle pleure la mort d'un "membre de la famille"...

C'est un coup dur pour toute la famille. Le 29 mai 2021, Alizée a rendu hommage à un petit être très proche de tous les membres de son clan : l'adorable chihuahua qui évoluait au côté de la chanteuse depuis si longtemps. "Notre petite Galak a rejoint les étoiles cette nuit, a-t-elle effectivement expliqué. Je redoutais tellement ce jour où tu allais nous quitter. Merci d'avoir été dans nos vies pendant plus de 10 ans... tu nous manques déjà tellement ma galakounette. J'espère que là où tu es il y a un bon plaid douillet, des rayons de soleil que tu aimais tant, des friandises à foison et des oiseaux pour leurs courir après. J'espère que tu es en paix ma Galak. Nous sommes tellement tristes. Je t'aime pour l'éternité..."

Difficile de dire adieu à un animal quand on a grandi avec. D'autant plus qu'Alizée est très proche de tous ses compagnons à quatre pattes. Elle a même créé, avec la complicité de son compagnon Grégoire Lyonnet et de sa fille Annily, un compte Instagram commun pour Jon Snow, leur superbe samyoède, pour Galak et la petite dernière. C'est tout récemment que la famille s'est agrandie puisque l'artiste l'annonçait le 11 mai dernier : l'adoption de Nala a été rendue officielle grâce au Refuge de Caldaniccia, en Corse, à Ajaccio, après une semaine d'adaptation concluante. La chanteuse avait croisé cette jeune chienne de 6 mois croisée berger australien et patou, qui avait échappé aux coups de fusil de son ancien maître, et avait eu un véritable coup de coeur.