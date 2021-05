Alizée présente le nouveau venu dans sa famille : Maggy en est folle, la star partage sa belle histoire

Alizée n'a jamais caché son amour des animaux et particulièrement des chiens. En 2016, interrogée par Le Parisien, la star s'était confiée sur le sujet. "J'ai souffert de ne pas avoir de chien quand j'étais petite alors, quand ma fille a eu 5 ans, nous avons adopté Galak (...) Quand on n'est pas à la maison, Galak nous manque, c'est un membre de la famille à part entière (...) On m'a parfois dit que Galak me ressemblait physiquement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais il y a souvent un mimétisme entre un maître et son chien, non ?", disait-elle alors. A-t-elle retrouvé certains de ses traits de caractère chez Nala ?