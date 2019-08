Alizée enceinte : moment de tendresse à la plage, avec Grégoire Lyonnet

D'ici quelques temps, Alizée et son mari Grégoire Lyonnet seront les heureux parents d'une petite fille. Pour préparer son arrivée, le jeune couple a déjà tout prévu, de sa chambre à ses petites chaussures. Mais avant de rencontrer leur bout de chou à l'automne prochain, la jolie brune qui vient de fêter ses 35 ans passe du bon temps en amoureux avec le danseur.

Domiciliés à Ajaccio, en Corse, ils ont profité du week-end pour se rendre à la plage. Au programme : farniente et détente. Sur un petit nuage, l'ancienne muse de Mylène Farmer a immortalisé son après-midi réussie et l'a partagée sur Instagram samedi 24 août 2019. Sans que visage n'apparaisse sur l'image, on la devine allongée sur le sable, sereine au côté de son chéri. Et l(on constate surtout que son ventre est bien arrondi. Une photo similaire à celle qu'elle a postée il y a quelques jours et sur laquelle elle se trouve au bord d'une piscine. Encore une fois, son ventre très arrondi est au centre de l'attention.

Des apparitions qui valent à la gagnante de la saison 4 de Danse avec les stars de recueillir de nombreux commentaires bienveillants. "Trop de tendresse sur cette photo", "Vous êtes trop chou", "La petite pitchoune pousse bien" est-il inscrit entre autres.

Pour rappel, c'est au mois de mai dernier qu'Alizée avait annoncé être enceinte de son deuxième enfant. Déjà maman d'une jeune Annily, née de sa précédente union avec Jeremy Châtelain, elle agrandit sa famille avec Grégoire Lyonnet, après lui avoir dit "oui" en 2016. Ensemble, ils ont même ouvert leur école de danse sur l'île de beauté. Autant de projets qui ne font que renforcer l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Voilà une love story comme on les aime !