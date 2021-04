Alizée très émue : sa fille Annily fête déjà ses 16 ans !

On l'a vu naître, grandir... aujourd'hui, Annily Chatelain devient une vraie jeune femme. Car oui, le 28 avril est une journée très spéciale pour elle. C'est ce jour-là, il y a 16 ans, qu'elle a ouvert les yeux pour la première fois. Emue de voir comme son aînée évolue, Alizée, sa maman, lui a rendu hommage sur son compte Instagram en partageant un sublime portrait d'elle en noir et blanc. "Le plus merveilleux des anniversaires mon amour de ma vie, a-t-elle déclaré. Merci d'être une fille et une soeur incroyable. Je t'aime."

Un magnifique anniversaire à ma fille, ma vie

Les semaines passent et l'adolescente fait ses propres expériences. L'amour, les études, les tentatives capillaires font désormais partie de son lot quotidien. Il y a peu, elle a même obtenu son tout premier contrat en tant que modèle puisqu'elle a pris la pose, au côté de sa mère, pour la marque KVD Vegan Beauty - fondée par Kat Von D. Incroyable, pour ses parents, de voir une telle évolution ! Comme vous le savez, Annily Chatelain est l'enfant unique d'Alizée et Jérémy Chatelain, qui se sont séparés en 2011 et ont chacun refait leur vie. "Un magnifique anniversaire à ma fille, ma vie, écrit papa de son côté. 16 ans. J'ai réussi ma vie..."