Alizée : Gardée par Jon Snow, sa fille Maggy déjà "sous surveillance..."

Déjà deux mois de bonheur. Née le 24 novembre 2019, Maggy fait la joie de ses parents Alizée et Grégoire Lyonnet. Gâtée par sa famille qui semble fondre devant chacun de ses gestes, la petite fille grandit dans un petit cocon douillet et très sécurisé. Si l'artiste de 35 ans avait déjà montré tous les symboles et objets sacrés qui étaient placés au dessus du berceau de sa fille, destinés à la protéger, un autre membre de la famille Lyonnet veille activement sur le bout'chou. Poilu, blanc et à quatre pattes, le garde du corps attitré de la petite Maggy se prénomme Jon Snow. Non, il ne s'agit pas de l'acteur de la série Game of Thrones mais bien du chien d'Alizée. Le 25 janvier 2020, l'interprète des titres J'ai pas 20 ans et Moi... Lolita a partagé un cliché où son fidèle compagnon Jon qui surveille (tout en roupillant) son bébé en train de faire la sieste.

Toujours très classe et très élégante, Maggy est vêtue d'un body à pois assorti à son berceau. Comme quoi, on peut avoir du style dès le plus jeune âge. Conquis et fans de cette photographie très choupi, les fans de la chanteuse ont rapidement commenté cette publication en soulignant le rôle (primordial) de Jon Snow :"Le Body Guard surveille le trésor", "Nid douillet pour Maggy et gardée", "Sous surveillance...", "Le chien qui surveille la petite puce , trop chou".

Déjà maman d'Annily (14 ans, issue de son union antérieure avec le chanteur et musicien Jérémy Chatelain), Alizée pouponne avec son époux Grégoire. Très amoureux, celui-ci lui avait d'ailleurs adressé une tendre déclaration le 1er janvier 2020 en écrivant sur Instagram :"Un grand merci à la femme de ma vie Alizée qui m'a donné le plus beau des cadeaux".