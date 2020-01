Alizée fête les 2 mois de sa fille Maggy avec une photo croquignolette

Le Nouvel An, la grève de transports, les bonnes résolutions nous feraient presque oublier qu'il y a deux mois, Alizée donnait la vie. Mais en cas de trou de mémoire, il est possible de compter sur la belle artiste de 35 ans qui consacre ses réseaux sociaux à illustrer son quotidien de jeune maman. Le 24 janvier 2020, elle a donc poursuivi ses aventures numériques en partageant une photographie excessivement mignonne de Maggy, qui fête son deuxième moisiversaire. Pas encore de bougies à souffler – il est si tôt ! –, mais une sieste bien méritée, emmitouflée dans mille épaisseurs de plaids et autres douceurs douillettes.

La décennie commence miel et sucre pour le jeune couple, vainqueur de l'émission Danse avec les stars en 2013. Six en plus tard, papa Grégoire Lyonnet porte un regard plein de tendresse sur ces derniers mois, qui filent comme poussière d'étoile. "2019 restera à vie l'une des années les plus marquantes de ma vie, écrivait-il sur Instagram le 1er janvier. Celle où Maggy est arrivée dans notre vie ! Mais je pense que 2020 sera tout aussi riche en émotions. Un grand merci à la femme de ma vie, Alizée, qui m'a donné le plus beau des cadeaux." Bonheur partagé. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir.