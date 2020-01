Alizée dévoile une photo adorable mais amère de sa fille Maggy

Même si Alizée voit la vie en rose depuis la naissance de sa fille Maggy (le 24 novembre 2019), l'artiste n'en reste pas moins une maman engagée dans les causes qui lui tiennent à coeur. Le 18 janvier 2020, la jeune femme de 35 ans a publié une photographie de son bébé qu'on pourrait croire anodine au premier abord, mais qui est en réalité un vrai manifeste pour l'écologie et la protection de la planète. Sur ce cliché, on aperçoit la fille de Grégoire Lyonnet allongée et habillée d'un body imprimé avec des motifs de koala. Juste à côté de son bout d'chou, un doudou koala (qui fait d'ailleurs à peu près la même taille que son bébé) est délicatement posé sur le lit. En légende, elle écrit : "Amoureux" en rajoutant les hashtags #australie et #koala.

Joli clin d'oeil

Un message d'alerte destiné à ses abonnés pour leur faire prendre conscience, si besoin était, du désastre des incendies qui ont ravagé l'Australie et tué au passage plus d'un milliard d'animaux sauvages (dont nombre de koalas, sans compter tous ceux qui se sont grièvement blessés, se brûlant les pattes sur la terre incandescente). Une catastrophe et un sinistre présage pour l'avenir de la planète que certains de ses fans avisés n'ont pas manqué de percevoir. "Trop mignonne et joli clin d'oeil aux Koalas", "En espérant qu'elle pourra un jour en voir des vrais dans la nature" ont par exemple écrit deux de ses followers.

Mariée à Grégoire Lyonnet depuis 2016, l'interprète des tubes Moi... Lolita et J'en ai marre ! avait rencontré celui qui allait devenir son futur époux dans l'émission Danse avec les stars 4 en 2013. Elle était alors déjà maman d'Annily (14 ans, issue de son union antérieure avec le chanteur et musicien Jérémy Chatelain, qui est une grande soeur très protectrice avec Maggy. Le 29 décembre 2019, Alizée avait d'ailleurs partagé une photographie de ses deux filles devant leur sapin de Noël. Une maman pleine d'amour que ce soit pour ses enfants, son époux mais aussi pour la planète.