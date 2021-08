Alizée sublime au bras de Grégoire Lyonnet : mariage en famille, Annily de toute beauté

Le week-end se termine en beauté du côté de la Corse-du-Sud ! Alizée et Grégoire Lyonnet se sont rendus dans la ville de Sarrola-Carcopino pour célébrer un mariage familial. Sans dévoiler le lien qu'elle a avec les heureux élus, la chanteuse a simplement félicité "A et P" sur son compte Instagram, le 15 août 2021, "A" signifiant Alexandra et "P" restant un mystère. Elle en a heureusement profité pour partager le look adorable sélectionné pour cet évènement capital : une robe élégante, tout en drapé, de couleur vert d'eau ainsi qu'une veste assortie, recouverte de strass pour Madame, un simple chino et un polo pour Monsieur, son danseur d'époux.

Il faut croire que l'une des deux stars du jour était un proche d'Alizée. Parmi les invités, beaucoup auront reconnu Annily Chatelain, sa fille de 16 ans, vêtue d'une sublime toilette teintée de bronze et accessoirisée d'un sac à main Jacquemus rose bonbon, ainsi que son adorable petite soeur Maggy, née le 24 novembre 2019. Plus rare sur les réseaux sociaux : la maman de la chanteuse, Michèle Jacotey, a été photographiée en train d'apposer un tendre baiser sur la joue de sa grande petite-fille. Trop mignon...