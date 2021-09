Marion Rousse maman : pause détente avec bébé avant "l'enfer du Nord"

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas vraiment pour Marion Rousse et Julian Alaphilippe. Le cycliste de 29 ans vient de réaliser l'un des plus grands exploits de sa carrière en s'imposant avec panache pour la deuxième fois d'affilée lors du championnat du monde sur route qui se tenait à Louvain le 26 septembre dernier. Un succès qu'il a fêté dignement entouré de ses coéquipiers et de celle qui partage sa vie depuis plus d'un an. Une victoire d'autant plus significative que le couple vient d'accueillir leur premier enfant.

Comme elle l'avait annoncé le 14 juin dernier, Marion Rousse a récemment accouché d'un petit garçon. Le craquant Nino est entré dans la vie de ses parents, bouleversant leurs habitudes, mais donnant un sacré regain de motivation à son père pour réaliser l'exploit du week-end dernier. Après ces quelques jours très forts en émotion, il était d'ailleurs temps de rentrer à la maison pour s'occuper du petit Nino ! C'est exactement ce qu'a fait Marion Rousse comme elle l'a dévoilé sur Instagram aujourd'hui. La jeune femme de 30 ans a posté une publication sur Instagram à ses 274 000 abonnés pour leur montrer un adorable moment de complicité mère-fils.

Un beau moment avec son "paradis"

Sur la photo on peut voir la jeune consultante sportive tenir son fils dans ses bras avec le regard bienveillant d'une mère toute gaga de son poupon. Le petit Nino a d'ailleurs l'air déjà bien éveillé pour son âge puisqu'il s'amuse déjà à tirer sur les élastiques du pull de sa mère ! Malheureusement pour eux, ce bonheur ne devrait être que de courte durée puisque la belle blonde va soutenir Julian Alaphilippe ce week-end, pour une course mythique. "Avant de partir pour l'Enfer du Nord, je profite de mon paradis à moi", écrit-elle en référence à Paris-Roubaix, l'une des plus anciennes et mythiques courses cyclistes du monde.