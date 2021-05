Marion Rousse enceinte : pause câlin avec son chéri, Julian Alaphilippe

La talentueuse présentatrice, qui attend un heureux évènement très prochainement, est en osmose totale avec son amoureux, la star du Tour de France, Julian Alaphilippe. Les deux ne se quittent plus depuis l'officialisation de leur relation l'an dernier. Sportive accomplie et ancienne championne de France sur route de cyclisme en 2012, Marion Rousse, 29 ans, a toujours gravité dans l'univers du vélo. C'est grâce à son activité en dehors des pistes qu'elle va faire la connaissance de son nouveau compagnon, puisqu'elle commente les compétitions cyclistes pour France Télévisions depuis 2017.

Aimons-nous masqués

Désormais en couple depuis plus d'un an et dans l'attente de leur premier enfant, le couple semble vivre une période très agréable et la jeune femme ne se prive pas pour afficher tout son bonheur à ses 245 000 abonnés sur Instagram. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait hier, en publiant une très belle photo qui montre tout l'amour que se portent les deux amoureux en ces temps si particuliers. "Tendresse 2021", écrit la jeune femme, dont la caricature dans l'Humanité avait fait scandale l'an dernier. Une petite phrase pleine de symbole puisque sur la photo on voit Julian Alaphilippe et sa belle s'enlacer tendrement, comme l'on fait des millions de couples avant eux, à la seule exception qu'eux deux portent un masque, comme nous y sommes habitués depuis le début de la pandémie du coronavirus.

Une image très symbolique de notre époque qui a beaucoup fait réagir les internautes, très nombreux à commenter la publication : "Vous êtes trop beaux tous les deux et demi", "Même masqués la tendresse est bel et bien là. L'AMOUR... PLUS FORT QUE LA COVID". Des messages qui reflètent bien le sentiment général des internautes qui y voient un beau message d'espoir malgré les difficultés dues à la crise sanitaire actuelle.