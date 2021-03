Marion Rousse enceinte : la compagne de Julian Alaphilippe évoque le sexe de leur bébé

Le 30 janvier dernier, Marion Rousse et son compagnon Julian Alaphilippe ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Depuis, la présentatrice télé et future maman permet aux internautes de suivre l'évolution de sa grossesse. Dans son dernier update, elle évoque le sexe du bébé...

Marion Rousse compte près de 240 000 abonnés sur Instagram. 240 000 curieux qui souhaitent connaître le sexe de son enfant à naître. Accouchera-t-elle d'une fille ou d'un garçon ? Marion a laissé planer le suspense dans sa story du dimanche 28 février 2021.

La consultante sport de France Télévisions y a publié deux bodies pour bébé, cadeaux de la youtubeuse Linde Merckpoel. Sur ces vêtements, sont inscrits les mots "Flandrien" et "Flandrienne", une possible référence à la Flèche wallonne, course de vélo que Julian Alaphilippe a remporté à deux reprises, en 2018 et 2019. Marion Rousse a reçu les version masculine et féminine du body pour parer à toute éventualité. Elle précise quand même sur sa publication : "Oui nous connaissons le sexe mais surprise..."