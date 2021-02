Marion Rousse enceinte : la compagne de Julian Alaphilippe dévoile son ventre arrondi

"Heureux et fiers de vous annoncer l'arrivée dans quelques mois de notre petit nous", avait écrit Julian Alaphilippe sur les réseaux sociaux. Pour dévoiler à leurs fans la grande nouvelle, le couple avait posé auprès d'une grenouillère minuscule, posée sur le ventre de Marion Rousse. Un joli moment d'émotion.

Si les deux fans de cyclisme ont décidé de partager cette belle tranche de leur intimité, ils ne sont pas encore prêts à étaler leur vie dans les magazines people. "Je n'ai pas envie que ma vie tourne autour de ça. Peu importe ma vie privée. Je ferai toujours mon boulot pareil et c'est le plus important pour moi. Dans la vie, la priorité, forcément, c'est d'être heureux, on l'est, c'est tout ce que je peux dire", avait confié la championne de France 2012 au Parisien en avril dernier.

Leur couple avait été testé par le confinement. Dans les pages de L'Équipe, Julian Alaphilippe confiait sa "chance" de rester à l'isolement avec Marion Rousse. "Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l'air ! Ce n'est pas toujours facile pour moi de m'entraîner à l'intérieur, et elle n'a pas de travail non plus", décrivait le champion au quotidien sportif.