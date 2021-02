Marion Rousse enceinte de Julian Alaphilippe : elle partage son "rituel" sportif immuable

Dans quelques mois, sa vie sera à jamais chamboulée. Mais, pour l'heure, la jolie Marion Rousse n'envisage pas de modifier son rythme de vie. La jeune femme âgée de 29 ans, enceinte de son premier enfant, a ainsi révélé à ses abonnés sur Instagram le rituel qu'elle garde au quotidien.

Mercredi 3 février 2021, Marion Rousse a posté sur son compte, suivi par 235 000 followers, deux photos d'elle en tenue de sport et avec un très léger début de baby bump. En légende, elle écrit : "Mon rituel pendant cette parenthèse enchantée... Chanceuse de connaître une grossesse qui puisse me permettre de continuer une activité physique. (Avec validation du gynéco et en restant à l'écoute de mon corps et de mes sensations les filles). Merci à toutes et tous pour vos nombreux messages." Pas question pour l'ex coureuse cycliste, devenue championne de France sur route en 2012, d'arrêter le sport dans l'immédiat. Au vu de son petit ventre, bébé ne devrait de toute façon pas pointer le bout de son nez avant le printemps.