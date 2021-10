Christina Milian en galère : sa fille Violet lui donne du fil à retordre... avec ses devoirs

Christina Milian a troqué la scène et les tournées pour s'occuper de ses trois enfants, Violet Madison, Isaiah et Kenna (11 ans, 2 ans et 6 mois). Sur Instagram, celle qu'on a pu retrouver dans le film romantique Resort to Love sur Netflix, partage son quotidien de jeune maman avec ses millions de fans. La compagne de M. Pokora a récemment posté une photo dans sa story, dans laquelle elle dit toute sa détresse. "J'essaye d'aider Violet à faire ses devoirs de mathématiques... et c'est le pire truc. Je suis tellement perdue", a confié l'interprète de When You Look At Me à ses abonnés. "Mais ne le dites pas à Violet, on va trouver une solution à ses équations", a-t-elle promis, apparemment loin d'avoir dit son dernier mot.

Celle qui a soufflé ses 40 bougies le même jour que son chéri M. Pokora, a passé la soirée en tête-à-tête avec son homme. Ils ont assisté au concert d'Hervé à l'Olympia, le lundi 25 octobre : une sortie qui a fait du bien au chanteur français, qui était malade il y a encore quelques jours. Un peu plus tard, vers 4h du matin, Christina Milian, toujours debout malgré sa longue journée, s'est filmée.