M. Pokora requinqué : concert à l'Olympia avec Christina Milian pour son "frangin"

Après des dates repoussées pour raisons sanitaires, Hervé a enfin eu droit à sa grande date à l'Olympia. Le chanteur a mis le feu à la salle parisienne, le lundi 25 octobre 2021, avec bain de foule, sauts dans le public et une énergie folle, aucun spectateur n'est reparti mécontent. Surtout M. Pokora et Christina Milian, venus soutenir leur petit protégé.

Pour parler de Hervé, M. Pokora emprunte même une formule de Drake : "Started from the bottom now you here", soulignant ainsi le succès fou de l'artiste, qu'il considère comme son frère. "Fier de toi frangin", a ajouté le père de famille. Il a même pris soin d'aller le retrouver en coulisses. Peut-être l'occasion de lui filer deux ou trois conseils pour ses futures performances ou même d'évoquer une future hypothétique collaboration...

Quand il ne retrouve pas Christina Milian pour des concerts endiablés, M. Pokora est sur les planches, assurant une énième représentation de la pièce Les grandes ambitions au Théâtre de la Madeleine à Paris. Il y donne la réplique à Philippe Lellouche et à Estelle Lefébure. Pour l'heure, la pièce cartonne et est même classée numéro 1 des billetteries. Une tournée des zéniths de France, de Toulon en passant par Strasbourg et Clermont-Ferrand est prévue pour les mois de janvier et février 2022. En raison d'un léger problème de santé, une gastro, M. Pokora avait été contraint d'annuler à la dernière minute le 22 octobre dernier, mais tout était rapidement rentré dans l'ordre. Dès le lendemain, le comédien était de retour sur la scène du théâtre de La Madeleine.