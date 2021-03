Hervé en couple : Malgré le succès, il vit toujours dans 9m2 avec sa compagne

Lors de portrait à Libération, on en apprend bien plus sur le musicien talentueux. Notamment sur ses compétences insoupçonnées, à commencer par sa grande curiosité, lui qui dévore podcasts et documentaires. "Je m'abreuve de tout ce qui est possible. À en saturer mon cerveau", explique le chanteur. Avant de se vivre de la musique, Hervé vivait de petits boulots comme vendeur de glaces ou encore homme de ménage.

Ce grand blond d'1m81 a également failli devenir footballeur professionnel, en hésitant à intégrer le centre de formation du FC Nantes. "Je jouais stoppeur, j'avais une bonne caisse, un gros physique, et un mental de mort de faim", se souvient-il. Après s'être mis au surf, la musique s'est posée comme une évidence. Aujourd'hui, il ne regrette pas son choix et se dit même "ravi de se sentir dépassé par les éléments" après sa Victoire de la musique de la révélation masculine. Le bouquet du gagnant trône encore dans un vase de son petit salon...