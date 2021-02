Julien Doré en coulisses des Victoires de la musique : il recycle son trophée d'une drôle de façon

Vendredi soir, Julien Doré n'est pas reparti les mains vides de la 36e cérémonie des Victoires de la musique, organisée à la Seine musicale (Boulogne-Billancourt). L'artiste de 38 ans a en effet remporté le prix de la création audiovisuelle pour son clip Nous. Quelques heures après son sacre, la star a célébré son succès en coulisses, en donnant une surprenante utilité à son précieux trophée...

Sur Instagram, l'auteur-compositeur-interprète et musicien a partagé un cliché pris par un ami photographe. Une image sur laquelle il apparaît dans sa loge, habillé de son costume vert, en train d'ouvrir une bière. Et quel meilleur décapsuleur pour fêter cette soirée que... son trophée ? C'est muni de sa Victoire de la musique que Julien Doré a ouvert sa bouteille. Et pourquoi pas ?

"Vous êtes si précieusement fous. Si vous saviez comme avec @bricevdh cette victoire nous fait plaisir & c'est uniquement grâce à votre soutien & votre confiance qu'elle est parvenue jusqu'à nos mains, a-t-il écrit en légende sa publication. Unis les amis, nous savons ce que nous pouvons réaliser, ce n'est que le début de notre voyage ensemble en attendant la tournée & de nouvelles surprises d'ici là. Mais une question se pose : avez-vous validé mon costume vert ?"