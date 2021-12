M. Pokora et Christina Milian : Noël câlin à Los Angeles avec leurs fils Kenna et Isaiah, mais sans Violet

"Joyeux Noël à toutes et à tous. Love sur vous et vos familles. Et une pensée pour ceux qui sont seuls ou loin de leurs familles" écrit le chanteur, "Merry Christmas and Happy Holiday to you all! Sending lots of love from our family to yours. We miss you Violet! Can't wait to celebrate all over again with you". ("Joyeux Noël et bonnes vacances à vous tous ! Nous vous envoyons beaucoup d'amour de notre famille à la vôtre. Tu nous manques Violet ! Nous sommes impatients de célébrer à nouveau avec toi."), ajoute de son côté Christina Milian.

En effet, lorsqu'on regarde les différentes photographies partagées par les amoureux, Violet est absente. Si la maman ne précise pas où est sa fille ni pourquoi elle n'est pas avec eux, nul doute que la jeune fille rejoindra bientôt sa famille pour célébrer Noël comme il se doit. Violet a sans aucun doute fêté Noël avec son papa, le rappeur The-Dream.

Après plusieurs mois passés en France et une escapade à Venise, les amoureux sont de retour à Los Angeles. Pour rappel, l'interprète des titres Planètes et Pas sans toi a fait comme sa femme en décidant d'ouvrir un restaurant aux États-Unis. Si Christina a ouvert un magasin de beignets baptisé Beignet Box, le chanteur a créé un restaurant italien avec son ami Vincent Benoliel depuis le mois de novembre. L'adresse fait restaurant mais également épicerie et est dédié aux produits italiens. L'établissement se nomme Pasta Corner.