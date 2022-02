M. Pokora : Superbe déclaration à sa belle-fille Violet pour ses 12 ans !

Beaucoup d'amour, donc, dans cette famille recomposée qui cohabite parfaitement depuis cinq ans. Interrogé par Le Parisien il y a quelques mois, le chanteur alsacien avait d'ailleurs expliqué que si la petite fille n'était pas la sienne, il ne faisait pas de différence entre elle et ses deux garçons. "Je ne suis pas le père biologique, mais je me suis pris d'amour pour cette petite. Quand elle m'appelle pour me dire que je lui manque, j'ai envie de sauter dans un avion".

La petite famille fait de nombreux aller-retours en France, une situation acceptée par tous. "On vient régulièrement depuis la naissance des petits. Ce n'est ni nouveau ni définitif. On sait très bien qu'on a deux 'chez nous.' C'est plus compliqué pour la scolarité de ma belle-fille, mais tout le monde vit très bien le fait de passer d'un pays à l'autre", avait-il expliqué au magazine Nous Deux, ajoutant que la jeune Violet ne parlait pas encore parfaitement le français mais avait en revanche un accent parfait.