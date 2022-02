M.Pokora et Christina Milian, le bonheur en famille : photos avec les enfants et explication importante

Comme bon nombre de célébrités, M. Pokora et sa femme Christina Milian prennent soin de cacher les visages de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Particulièrement active sur Instagram, la chanteuse et actrice américaine s'est saisie de son compte le 7 février 2022 pour en dire davantage à ce sujet. Si le couple star a choisi de préserver ses garçons de l'attention médiatique, cela ne veut pas dire qu'il en sera toujours ainsi...

L'Américaine de 40 ans a dévoilé un nouveau portrait de famille ensoleillé, pris à Malibu, sur lequel elle prend la pose tout sourire avec M. Pokora et leurs deux jeunes enfants : Isaiah (2 ans) et Kenna (10 mois). La fille aînée de Christina Milian, Violet (bientôt 12 ans), née d'une première union avec le rappeur The-Dream. "Attention, famille de 5 ! Parfois, je dois me pincer parce que je ne peux pas croire que c'est vrai. Je suis vraiment maman de 3 enfants ! (C'est arrivé vite, lol). C'est vraiment une telle bénédiction. Regarder nos petits bonhommes grandir me motive tous les jours - parfois au point que je suis dépassée car je veux faire tellement de choses à la fois pour eux et pour moi", a-t-elle notamment écrit.

Celle que l'on a pu voir sur Netflix dans Falling Inn Love et L'Amour complexe a ajouté un message à ses abonnés qui "s'inquiètent" des emojis utilisés pour cacher les visages de Kenna et Isaiah : "Papa et moi faisons de notre mieux pour protéger les garçons et leur donner une chance de grandir comme le devraient les petits bébés normaux. Alors j'espère que vous comprenez, a expliqué celle qui partage la vie du chanteur français depuis maintenant quatre ans. Croyez-moi, j'aimerais partager leurs beaux visages avec vous et nous le ferons un jour. Mais le monde peut être chaotique et nous préférons ne pas ajouter cela dans leur assiette tant que nous ne nous sentons pas à l'aise à l'idée de partager ça (...). Juste deux parents essayant de faire de leur mieux pour eux et leur avenir."