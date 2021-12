"Elle est dans une école bilingue" : Carla Bruni-Sarkozy se confie sur sa fille Giulia, 10 ans

Carla Bruni-Sarkozy a passé une soirée mémorable lors de l'inauguration du nouvel hôtel de l'avenue George V, dans le 8e arrondissement de Paris : le Bvlgari Hôtel. La chanteuse et mannequin de 53 ans, qui a été égérie pour la marque italienne, a donné un concert acoustique en présence de son premier fan, son mari Nicolas Sarkozy, et une interview au magazine Point de Vue le 1er décembre. L'ancienne première dame s'est notamment épanchée sur sa vie de maman et a parlé de sa fille Giulia, 10 ans, qui a récemment fait sensation sur Instagram en dévoilant ses talents de chanteuse en herbe.

"Elle est dans une école bilingue, ce qui lui permet de beaucoup parler l'anglais. Mais à la maison, nous parlons surtout français et un peu l'italien", a confié Carla Bruni, qui maîtrise ces trois langues à la perfection. Si sa petite fille est encore trop jeune pour se rendre compte de la notoriété de sa maman, cette dernière avoue que sa fille n'est pas très friande de sa musique. "A son âge, elle aime beaucoup des artistes comme Sia ou Ariana Grande. A ses yeux, mes chansons sont plus comme des berceuses", explique l'épouse de Nicolas Sarkozy. Mais ce choc générationnel n'empêche pas Carla Bruni d'être très proche de sa fille unique. "Nous avons nos moments de partage, mais son rapport à la musique reste pour l'instant très spontané et naturel. Elle ne joue pas encore d'un instrument, je lui laisse choisir ce qu'elle veut".