Carla Bruni fait le show devant Adèle Exarchopoulos incendiaire en crop top et Nicolas !

L'Avenue George V, à deux pas des Champs-Elysées dans le chic 8e arrondissement de Paris, compte désormais une nouvelle adresse de luxe : le Bvlgari Hôtel. Une grande soirée d'inauguration était ainsi organisée le 1er décembre entre les murs de l'établissement, principalement au coeur de Il Ristorante, l'espace de restauration signé Niko Romito, et seulement une soixantaine de VIP ont pu s'y rendre.

Lors de cette belle soirée évènement, entre dîner et concert, on a ainsi pu compter sur la participation remarquée de Carla Bruni. L'ancienne première dame et chanteuse, toujours très élégante en longue robe noire signée Alexandre Vauthier pour prendre la pose sur le photocall, a été conviée à donner de la voix. "A propos de la nuit dernière... J'ai été très heureuse d'être invitée à chanter pour la soirée d'ouverture du fantastique Bulgari Hotel", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, en partageant quelques photos.

Lors de sa prestation, pendant laquelle elle était vue dans une autre tenue, en smoking cette fois signé Celine, Carla Bruni a notamment interprété les titres L'amoureuse, The Winner Takes It All, Un grand amour et Il Cielo In Una Stanza. Elle était accompagnée sur scène de Taofik Farah et Cyril Barbessol. Sur une vidéo filmée par nos confrères de Paris Match qui ont eu la chance de pouvoir assister à la soirée, on pouvait notamment voir l'ancien président Nicolas Sarkozy parmi les invités, heureux de voir son épouse un micro à la main.

La prestation de Carla Bruni, qui collabore de longue date avec Bulgari, a aussi été saluée par sa maman Marisa et un parterre de stars comme Adèle Exarchopoulos, incendiaire dans une tenue mode très réussie : ample veste de tailleur noire ouverte sur un crop top façon bustier mettant en valeur sa poitrine et son ventre plat. Elle a notamment fait quelques selfies complices avec Tina Kunakey, qui elle aussi avait le ventre à l'air dans sa tenue composée de broderies en perles.