"Macron n'a pas d'enfants" : Nicolas Sarkozy explique le "manque d'autorité" du président

Livre-événement au titre accrocheur qui détonne parmi les ouvrages politiques, Chérie, j'ai rétréci la droite - Dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy (éditions Robert Laffont) de Nathalie Schuck et Olivier Beaumont fait déjà beaucoup de bruit. Après les liens du président de la République avec son prédécesseur François Hollande avec Le Traître et le néant, ce nouvel essai se penche lui sur un autre duo, avec l'une des figures les plus fortes de la droite, Nicolas Sarkozy. Dans un extrait publié dans Le Point, l'homme politique examine l'autorité d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'Etat et estime que le fait qu'il n'ait pas d'enfants pèse sur ce qu'il décrit comme un manque d'autorité.

Au début de son mandat, Emmanuel Macron n'avait pas été critiqué par celui qui a été dans le même fauteuil que lui de 2007 à 2012. A partir de 2020, Nicolas Sarkozy diffuse plus volontiers des remarques sur l'actuel président de la République. "Un chef, c'est fait pour cheffer. La France doit être tenue, sinon c'est un pays en guerre ! L'image de Jupiter, c'est bien, mais si on n'utilise jamais le feu...", avait dit Nicolas Sarkozy, lors de la cérémonie de voeux du député LR Guillaume Peltier à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), dont il était l'invité d'honneur. Bien informés, les auteurs du livre ont recueilli les mots de Nicolas Sarkozy, père de quatre enfants, en comité restreint, lorsqu'il estime que le jeune président peine à imposer son autorité pour des raisons d'ordre personnel : "Le fond de l'affaire, c'est qu'il n'a pas d'enfants."

La non-paternité de l'époux de Brigitte Macron est depuis toujours un sujet de conversations. L'ancien président de l'association des maires de France et compagnon de Michèle Laroque, François Baroin, avait ainsi déclaré dans Le Traître et le néant, qu'Emmanuel Macron n'a "pas d'amis, pas d'enfants, pas de loisirs...". Pour ce père de trois enfants, cela serait forcément problématique.

C'est la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès, qui offrira un autre regard au choix de son fils : "En 2000, je suis partie en vacances avec eux [Brigitte et Emmanuel Macron, NDLR]. Je me suis rapidement aperçue qu'il n'était pas grave, pas essentiel, que Manu n'ait pas d'enfants, s'est-elle souvenue auprès de l'auteure Gaël Tchakaloff dans Tant qu'on est tous les deux. Quand je vois son frère Laurent qui en a quatre, il est clair que Manu n'aurait pas pu avoir le même profil de famille, je ne pense pas que les enfants soient sa priorité." Notons que s'il n'est pas papa, il est beau-père des trois enfants de son épouse, Laurence, Sébastien et Tiphaine et est appelé daddy par les petits-enfants de la première dame, et qu'il les considère comme ses enfants et petits enfants.