Nicolas Sarkozy père fier de 4 enfants : Zoom sur Pierre, Jean, Louis et Giulia

Sur les ondes d'Europe 1 dans Punchline le 28 septembre 2021, Nicolas Sarkozy n'avait pas réagi au dossier judiciaire qui pèse sur ses épaules. Ce jeudi, il attend le verdict du jugement dans l'affaire Bygmalion. Cependant, il avait évoqué les conséquences que cela entraîne sur sa vie privée, parlant de "grands chagrins" : "J'ai pris cette expression pour être pudique mais tout le monde a des grands chagrins. Ma vie est plus exposée que les autres, c'en fait une vie différente. Mais j'ai une famille. Quand on a eu tellement de chance comme moi, il faut bien les payer. Il ne faut pas baisser la tête." Sa famille, c'est évidemment Carla Bruni, son épouse depuis 2008. Elle est son roc dans la tempête mais elle n'est pas la seule. Heureux père de 4 enfants, sa famille recomposée, soutien solide de l'homme exposé qu'il est, fait sa fierté.

Pierre, le DJ

Après son mariage avec Marie-Dominique Culioli en 1982, Nicolas Sarkozy accueille la naissance de son premier enfant trois ans après : Pierre. Jeune homme, il préfère s'écarter de la politique et se fait surnommer DJ Mosey, s'adonnant pleinement à sa passion pour la musique, on le retrouve par exemple sur la bande-originale du film Seuls Two d'Eric et Ramzy. Avec sa longue chevelure blonde longue, il navigue dans le milieu du rap et des soirées en produisant les sons qui lui plaisent. Le Figaro raconte une anecdote en 2010, où il fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il écoute de la musique un peu trop fort dans sa voiture. "A aucun moment Pierre n'a indiqué qu'il est le fils du ministre de l'Intérieur. Et toutes les anecdotes qu'on vous rapporte sur Pierre Sarkozy vont dans le même sens. Il fait profil bas, la discrétion même."

Pour autant, Pierre Sarkozy, fan de foot comme ses frères, n'est pas un jeune homme comme les autres. Mannequin à ses heures perdus, proche de Doc Gyneco, il parcourt le monde pour faire ses mix. Et c'est en Ukraine qu'il est victime d'une intoxication alimentaire dont il sera rapatrié en urgence.

Jean, sur les pas du père

A 35 ans, Jean Sarkozy, le second de la fratrie et fils lui aussi du premier mariage de l'ancien président, choisit dans un premier temps de marcher sur les pas de son père. Après ses études de droit à Paris I, il obtient un master de l'ESCP Business School. Parallèlement à son cursus universitaire, il s'implique dans la vie politique de Neuilly-sur-Seine, fief de son papa. Jean Sarkozy est notamment élu lors des élections cantonales de 2008 et devient le plus jeune conseiller général de France. Après différents mandats, en janvier 2015, il annonce qu'il renonce à briguer un nouveau mandat aux élections départementales.

Côté coeur, Jean est moins secret de Pierre. Le cadet est marié à son amour de lycée, Jessica Sarah Fanny Sebaoun, fille de Marc-André Sebaoun, et d'Isabelle Darty, de la famille fondatrice de l'entreprise du même nom. Ils ont deux enfants, Solal (11 ans) et Lola (9 ans).

Louis, l'Américain

Comme dans un scénario du film hollywoodien, Louis Sarkozy (24 ans) est le fruit du coup de foudre de Nicolas Sarkozy pour Cécilia Ciganer-Albéniz dont il célèbre le mariage avec Jacques Martin en tant que maire en 1984. Le couple se marie en 1996 après s'être mis en couple en 1989 et donne naissance à Louis. Mais quand l'enfant a 10 ans, il se sépare officiellement en 2007. Ce qui n'empêchera pas son ex-femme d'être présente lors de la cérémonie d'investiture du président en 2007, avec Louis et ses deux enfants issus de son premier mariage.

Louis a donc grandi dans l'ombre de celui qui est devenu l'homme le plus puissant de France. Pour son bien-être, sa mère l'emmène loin des projecteurs français à New York, où elle vit avec l'homme d'affaire Richard Attias. Adolescent qui n'évite pas les frasques, fréquentant des célébrités comme Capucine Anav, il a été avec le mannequin Natali Husic - lui qui aime aussi le milieu de la mode et s'est affiché récemment avec Julie Klein. Etudiant à l'école militaire Valley Forge Academy, près de Philadelphie, il est aujourd'hui plus discret, a supprimé son profil public d'Instagram. Il a signé un livre avec sa mère, Une envie de désaccord(s) en 2019, montrant sa face sereine et mature.

Giulia, le trésor caché

Avec son couple avec Carla Bruni-Sarkozy, l'homme politique semblait ouvrir la voie à une relation ultramédiatisée. Si son mariage en 2008 et leurs premières années de relation sont sous les feux de tous les projecteurs, l'ex-chef d'Etat et son épouse réussissent le tour de force de protéger leur fille, Giulia, du tourbillon médiatique. Bientôt âgée de 10 ans, la fillette est mise sous la lumière protectrice de sa maman via son compte Instagram. Star de la mode, puis de la musique, Carla Bruni distille savamment des images tendres de sa famille – elle est aussi maman d'Aurélien Enthoven –, offrant le visage d'un papa poule et serein au public, complètement fan de sa petite dernière.