Carla Bruni : Tendres câlins avec sa fille Giulia et virée champêtre

Carla Bruni est une maman gaga et elle ne s'en cache pas. Sur les réseaux sociaux, la star aime bien partager avec ses fans les coulisses de sa carrière - elle a teasé un mystérieux nouveau projet - et de sa vie personnelle. Mercredi 11 août 2021, l'interprète de Quelqu'un m'a dit a posté une série de photos d'elle avec sa fille Giulia.

"Love is all", a commenté Carla Bruni en légende d'un diaporama de trois photos d'elle en pleine séance de câlins avec sa fille Giulia. La chanteuse a toutefois bien pris soin d'éviter de dévoiler le visage de sa fille âgée de 9 ans, fruit de son mariage avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy ; à de rares occasions, elle a pu en montrer un tout petit peu plus. Ce touchant moment mère et fille a ému ses abonnés et pas n'importe lesquels ! "L'amour c'est tout", a notamment commenté Sharon Stone dans les commentaires. "Absolument", a surenchéri Amir. Quant à Audrey Lamy ou Marie-Agnes Gillot, elles ont opté pour de petits émojis.

Carla Bruni a aussi partagé dans la story de son compte suivi par 615 000 abonnés une petite vidéo montrant sa fille lors d'une virée champêtre, au milieu d'un ruisseau. Un agréable petit moment au soleil, loin de Paris, pour la jeune demoiselle qui profite comme ses camarades de son âge de la longue période estivale avant la rentrée scolaire.

Quant à son fils aîné Aurélien, âgé de 20 ans et fruit de son histoire d'amour passée avec Raphaël Enthoven - lui aussi profite tranquillement des vacances d'été. Sur Instagram, le jeune passionné de politique aux opinions bien tranchées a posté des photos d'une escapade l'ayant emmené en Croatie et, actuellement, en Slovénie.