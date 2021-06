Carla Bruni : Aurélien, son séduisant fils, fête déjà ses 20 ans !

Elle l'aime à l'italienne, à l'anglaise et à la française ! Carla Bruni porte tant son fils dans son coeur qu'elle s'est adressée à lui, en trois langues, le jour de son anniversaire. Il faut dire que, le dimanche 20 juin 2021, pendant que les français votaient pour les régionales - malgré un énorme taux d'abstention -, Aurélien Enthoven passait un sacré cap. "Joyeux anniversaire mon amour, écrit sa maman en cette jolie occasion, sur son compte Instagram. Time is on your side. 20 ans !!! Tanti auguri amore mio. È da 20 anni che ho la fortuna di essere tua mamma."

Si vous avez pris allemand en LV2, à l'époque, voici la traduction de ce message d'anniversaire : "Le temps est de ton côté. 20 ans. Joyeux anniversaire mon amour. Cela fait 20 ans que j'ai la chance d'être ta mère." Mais puisqu'une image vaut parfois mille mots, Carla bruni a sélectionné plusieurs photographies de son fils, torse nu ou portant des lunettes de soleil. Une chance de voir comme il a grandi... et comme il est devenu séduisant ! Il est loin, le temps où il partageait sa passion pour la paléontologie sur sa chaîne Youtube...