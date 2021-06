Emmanuel et Brigitte Macron : galanterie et bain de foule pour les régionales 2021

Comme tous les citoyens de France, le président de la République et la première dame avaient pour devoir, le dimanche 20 juin 2021, d'aller voter pour le premier tour des élections régionales et départementales. C'est donc tout naturellement qu'Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus à la mairie du Touquet pour sélectionner leurs bulletins favoris. Résidants officiels des Hauts-de-France, les amoureux sont passés derrière les rideaux tricolores - que Monsieur a tenu pour Madame - avant de s'offrir un bain de foule, le poing levé, comme le voeu la tradition Covid, et sans que les choses ne tournent cette fois-ci au vinaigre.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ne sont pas les seuls à s'être rendus en bureau de vote. Et pourtant. Cette année 2021 est marquée par un bien triste record civique. Jamais, dans l'Histoire de la 5e République, le peuple français s'était aussi peu investi. Sur les coups de 20h, l'abstention atteignait entre 66,1% et 68,6% selon les estimations des instituts de sondage. Réticences due à la pandémie ? Panique de retrouver les lieux de vie ? Ou simple désintérêt politique ? Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, la situation est "extrêmement préocupante", d'autant que les prochaines présidentielles auront lieu dans moins d'un an.

Ici nous avons desserré, pour les briser, les mâchoires du Front national

On ignore quel candidat a remporté les faveurs du couple présidentiel, discrétion oblige, mais dans les Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand qui a fini en tête. Selon les résultats définitifs, l'actuel Président du conseil régional a enregistré 41,39% des voix, loin devant son adversaire d'extrême droite, Sébastien Chenu - 24,38%, dans une région de 6 millions d'habitants. "Ici nous avons desserré, pour les briser, les mâchoires du Front national, leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qui est le Front national", a déclaré Sébastien Chenu, comme le rapporte l'AFP. Sa reconduction sera-t-elle effective ? Pour le savoir, rendez-vous en bureau de votes le dimanche 27 juin 2021.