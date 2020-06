Brigitte et Emmanuel Macron : Main dans la main pour aller voter au Touquet

Encore un peu et il aurait fallu annuler l'ensemble du scrutin ! Les Français sont finalement appelés à retourner dans les urnes ce dimanche 28 juin pour le deuxième tour des municipales. Plusieurs grosses villes sont regardées de près comme Paris ou Lille. Mais les caméras étaient aussi nombreuses au Touquet, lieu de vote du couple présidentiel.

C'est donc dans cette petite ville du Pas-de-Calais dans les Hauts-de-France, que le président de la République Emmanuel Macron, et son épouse la première dame Brigitte Macron ont été vus main dans la main pour aller glisser un bulletin dans l'urne aux alentours du déjeuner. Le chef de l'état, masque de protection sur le nez contre le Covid-19, très élégant en costume, s'est offert un bain de foule dans ce fief acquis à la droite depuis des décennies. Quant à Brigitte Macron, elle aussi était habillée avec goût et avait bien évidement également un masque : manteau beige ouvert sur un chemisier blanc, jean bleu et escarpins marrons. La première dame avait aussi embarqué un sac à main identifié par Closer comme étant un sac Louis Vuitton Dauphine Mini issu de la collection Printemps-Eté 2020. Un joli sac au prix de 2710 euros. Rappelons que toute sa garde robe et accessoires lui sont prêtés par LVMH.

Le couple Macron vote depuis longtemps au Touquet, où Brigitte a hérité de la Villa Monéjan. Une belle demeure devenue depuis l'élection d'Emmanuel Macron un lieu touristique. Mais ils résident principalement à Paris.

Au Touquet, le second tour oppose Daniel Fasquelle (Les Républicains) à Juliette Bernard (Tous unis pour Le Touquet). Notons qu'à 12h, la participation était en baisse par rapport au premier tour, au niveau national, avec seulement 15,29%.