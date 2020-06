Emmanuel Macron : Heureux de son "adoption" avec Brigitte, lance un cri du coeur

C'est un inattendu cri du coeur qu'a poussé le locataire de l'Elysée, Emmanuel Macron. Sur son compte Twitter officiel, ce samedi 27 juin 2020, le président a profité d'avoir une belle visibilité médiatique - il a 5,3 millions d'abonnés - pour inciter ses concitoyens à l'adoption d'animaux. Un message nécessaire alors que la période estivale se profile. Un message qui tombe aussi avec la Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie.

Sur son compte, le chef de l'Etat a partagé des photos de lui et de son chien Nemo, un magnifique croisé Labrador Retriever-Griffon. "Avec Brigitte nous avons recueilli Nemo en août 2017. Vous aussi, mobilisez-vous contre l'abandon de nos animaux de compagnie et adoptez ! @SPA_Officiel", a-t-il écrit en légende. Un joli message alors que l'abandon d'animaux connaît chaque année un pic au cours de l'été. Pour rappel, l'abandon d'animal est un délit pénal de même gravité que les sévices graves ou actes de cruauté. Ils sont punissables d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Emmanuel et Brigitte Macron avaient adopté Nemo - né sous le nom de Marin en avril 2016 à Tulle - quand celui-ci avait été recueilli par la SPA d'Hermeray, dans les Yvelines. Un toutou qui a plusieurs fois parler de lui, s'incrustant dans des réunions, se lâchant parfois sur des tapis et qui a notamment deux copines prénommées Agathe et Marianne... Le couple présidentiel a pris à sa charge toutes les dépenses liées à l'animal des croquettes aux soins chez le véto. Très populaire, Nemo a toutefois reçu des tas de cadeaux d'anonymes ou de personnalités ! En outre, une peluche à son effigie est vendue par la boutique officielle de l'Elysée, une partie des gains allant directement à la SPA.

Joueur et câlin, Nemo peut sans doute apporter du réconfort au président de la République dans les moments durs. Nul doute qu'il sera à ses côtés dimanche 28 juin au soir pour fêter ou non les scores obtenus par les candidats LREM au second tour des municipales.