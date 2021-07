Carla Bruni furieuse : la chanteuse victime d'usurpation d'identité !

La plateforme TikTok a pris son envol, encore un peu plus, alors que le monde entier était confiné et s'ennuyait ferme. Mais il y a une irréductible chanteuse qui a refusé de céder aux sirènes du réseau social, c'est Carla Bruni. Pourtant, si vous tapez son nom dans la barre de recherche de l'application, vous trouverez bel et bien un profil "officiel", suivi par 5221 abonnés, qui mentionne : "Nouveau compte, Nouveau réseau". Or, s'il est possible d'y apercevoir des bouts de vie de l'artiste, ceux-ci n'ont simplement pas été postés par elle.

Sur le compte qu'elle gère elle-même sur Instagram, Carla Bruni a tenu à prévenir les personnes qui croiraient avoir à faire à elle. "Ceci est un faux compte, je ne suis même pas sur TikTok" a-t-elle écrit en anglais. Il faut dire que l'illusion est parfaite. En faisant défiler sa quelque quinzaine de publications, on retrouve l'épouse de Nicolas Sarkozy à la guitare, faisant la promotion de son dernier album éponyme sorti en octobre 2020, mais également des images de son fils Aurélien Enthoven, de sa fille Giulia au musée et même de son chat ! Des instants subtilisés sans l'accord de la chanteuse, qui a décidé de crier au scandale.

Ils pourraient bien se trouver tout à fait punis !

Pour rendre le subterfuge encore plus crédible, le faux compte de Carla Bruni suit d'autres artistes du paysage médiatique français, comme M. Pokora, Julien Doré ou Grand Corps Malade Aucune trace, en revanche, de Vitaa, alors qu'elles sont grandes copines ! Il faudra bien, pourtant, qu'elle se familiarise avec TikTok. Le réseau cartonne chez les plus jeunes et, tôt ou tard, Aurélien et Giulia pourraient bien céder. L'application ne fait pas partie des choses qui leur sont interdites puisque, selon une récente interview accordée à Citizen K International, c'est autre chose qui effraie la jolie maman. "Je peux vous dire que mes enfants n'ont pas intérêt à se tatouer, ça peut mal tourner pour eux, a-t-elle expliqué. Ils pourraient bien se trouver tout à fait punis ! Il y a comme ça deux trois choses qui sont interdites." L'usurpation d'identité fait sans doute partie de la liste...