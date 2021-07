Vitaa : Echanges de mots doux avec Carla Bruni et rencontre avec Brigitte Macron

Pas étonnant qu'elles se parlent dans la langue de Dante. Vitaa, de son vrai nom Charlotte Gonin, a une maman française d'origine italienne. Elle a même choisi son pseudonyme, en début de carrière, en pensant au mot "vita", le prénom de son arrière-grand-mère signifiant "vie". Et l'entente est visiblement réciproque entre les deux chanteuses puisque Carla Bruni s'est permise de lui répondre tendrement et en deux langues : "Ma beauté, ma Vitaa, merci pour tes mots qui me vont droit au coeur. C'est toi le soleil et quel bonheur oui, que nos chemins se soient croisés. Baci cara amica." On attend, avec impatience, une reprise bilingue, à la guitare acoustique, du tube Confessions Nocturnes...

Mais de quoi Vitaa, Carla et Brigitte ont-elles pu parler ensemble ? De la jeunesse ? De la crise sanitaire ? D'un engagement pour les Pièces jaunes ? Affaire à suivre...