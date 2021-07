Carla Bruni : Sa fille Giulia future chanteuse ? Tendre duo musical en vidéo, son fils Aurélien pas en reste...

Carla Bruni partage aussi son goût de la musique avec son fils Aurélien (20 ans, né de son histoire passé avec Raphaël Enthoven). Sur TikTok, elle a aussi posté une vidéo reprenant la chanson Stand By Me de Ben E. King. "Moment de douceur avec mon fils Aurelien, mon plus beau bassiste. Vos enfants jouent-ils d'un instrument ?", a-t-elle interrogé ses abonnés.