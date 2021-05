Carla Bruni-Sarkozy de sortie avec sa fille Giulia, déjà très stylée

C'est une période que l'on attendait tous avec impatience depuis plusieurs mois. La fin du confinement strict et la réouverture des terrasses et des lieux de culture il y a quelques jours a fait du bien au moral de tout le monde et c'est également le cas pour Carla Bruni-Sarkozy, qui n'a pas attendu bien longtemps pour retourner dans les musées. Comme elle l'a montré dans ses dernières storys Instagram, la femme de Nicolas Sarkozy a décidé d'emmener leur petite Giulia, 9 ans, visiter le Musée de l'Illusion, situé dans le 1er arrondissement de Paris.

Une tenue rose du plus bel effet !

Comme souvent lorsqu'on a un enfant en école primaire, le mercredi est le jour idéal pour l'emmener en sortie culturelle et c'est le jour choisi par l'ancien mannequin de 53 ans, puisqu'elle s'est rendue au musée hier après-midi, en compagnie d'une Giulia visiblement ravie de cette sortie à deux. Sur les stories partagées par celle qui vient de changer de style pour les beaux jours, on aperçoit sa fille dans une tenue rose très colorée avec deux belles tresses. Un look très stylée, mais il faut bien dire qu'elle a de qui tenir !

Giulia est devenue la star du compte Instagram de sa mère ce 26 mai, permettant aux 592 000 abonnés que compte Carla Bruni de profiter de cette jolie sortie culturelle à deux. La demi-soeur d'Aurélien s'est semble-t-il bien amusée au Musée de l'Illusion, qui propose plusieurs activités très ludiques pour les enfants. Entre des jeux d'ombres et de lumières multicolores, des illusions d'optiques et des tableaux psychédéliques, Giulia n'a pas eu le temps de s'ennuyer !