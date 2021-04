Mort d'Alber Elbaz à 59 ans : Cristina Cordula "sous le choc", Carla Bruni endeuillée... pluie d'hommages

Pour rendre hommage à cet ancien directeur historique de la maison Lanvin, Mouloud Achour a choisi de rappeler l'une de ses citations : "Ma mère me disait : 'Sois petit et grand ; grand dans ton travail mais petit dans ta vie, sois simple, sois humble'". "Adieu Alber", ajoute-t-il.

Allure rondouillette, lunettes à larges montures et noeud papillon : Alber Elbaz a marqué le monde de la mode par sa personnalité. Il en ressort un véritable amour des femmes et de leur liberté. "Les femmes sont plus indépendantes, elles osent davantage. Elles ne dépendent pas de leur mari qui leur donne un chèque pour s'acheter une robe. Elles ne dépendent pas non plus d'un styliste (...) Un vêtement doit les accompagner. Elles ont envie de bouger avec, de vivre avec. Le mouvement est essentiel pour moi, c'est la vie", déclarait-il lors d'une interview au magazine L'Express en 2008. Connues ou non, elles sont aujourd'hui nombreuses à regretter sa mort.