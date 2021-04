Alber Elbaz : Mort du célèbre styliste à seulement 59 ans

Les fashionistas de la planète sont en deuil. Comme le rapporte Vanity Fair, qui reprend une information diffusée par Women's Wear Daily, le styliste Alber Elbaz est mort. Il est décédé dans un hôpital parisien, samedi 24 avril, à seulement 59 ans. La Compagnie Financière Richemont, qui était son partenaire depuis 2019 dans le projet de prêt-à-porter AZ Factory, a confirmé la terrible nouvelle.

Alber Elbaz, né le 12 juin 1961 à Casablanca au Maroc et ayant grandi en Israël, avait entamé sa carrière dans le monde de la mode dans les années 1980 après une formation au Shenkar College Engineering and Design. Une passion pour les vêtements qui remontait en réalité à sa petite enfance. "Je suis devenu créateur de mode à 5 ans ! J'avais toujours deux cartables. Un cartable avec mes livres et mes cahiers et un cartable bourré de papiers de couleurs. Je dessinais tout le temps, dans mon petit coin", disait-il en 2014 à ELLE.

Installé à New York, Alber Elbaz avait fait la rencontre du créateur Geoffrey Beene avec qui il travaillera plusieurs années. Par la suite, sa carrière s'envole et l'amène à Paris dès les années 1990. Il est embauché par la maison Guy Laroche pour rafraîchir son image au poste de directeur de création puis il est recruté par le défunt Pierre Bergé pour prendre la direction artistique de la ligne de prêt-à-porter féminin Saint Laurent.

Alber Elbaz sera surtout rattaché à sa longue collaboration avec la maison Lanvin. Il avait rejoint la marque comme directeur artistique en 2001. On lui prête d'avoir ainsi permis à la société de multiplier le chiffre d'affaires par deux. "L'insatisfaction c'est le gouffre mais c'est peut être ça aussi le moteur. (...) L'insatisfaction peut vous gâcher la vie. Mais ne plus avoir peur est le plus grand danger pour la création. L'insatisfaction pour un créateur, c'est un enfer. Mais c'est le salut", disait-il toujours à ELLE pour évoquer sa passion. Il avait quitté Lanvin en 2015 à la suite d'un désaccord avec Shaw-Lan Wang (propriétaire de la marque).

En 2019, il s'était alors associé au groupe de luxe suisse Richemont pour créer sa propre marque. "C'est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès soudain d'Alber (...) C'était un homme d'une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision si singulière, son sens de la beauté et de l'empathie laisseront une marque indélébile", a salué son président Johann Rupert.

Alber Elbaz avait reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière comme un prix International Fashion Award décerné par le CFDA à New York ou une médaille de Chevalier de la Légion d'honneur à Paris. Il avait également fait partie du top 100 des personnes les plus influentes dans le monde en 2007 par le magazine Time.