Carla Bruni : Son joli compliment à Nicolas pour son anniversaire

Des compliments, il n'y a pas que Carla Bruni qui en a en stock. L'ex-chef de l'Etat avait ainsi dit tout le bien qu'il pensait de sa femme lors de son passage dans l'émission Quotidien en septembre 2020. "Moi je suis impressionné par ma femme, son talent d'écriture de la musique et des paroles. Et, d'abord, pour vous dire la vérité, même si j'aimais pas, comme c'est ma femme et que je l'aime, j'aimerais. Mais en plus j'aime ce qu'elle fait", disait-il alors. Il est d'ailleurs un de ses spectateurs les plus fidèles ! Carla Bruni a sorti un nouveau disque éponyme en octobre dernier.