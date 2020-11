Carla Bruni, son immense coup de foudre pour Nicolas Sarkozy : "Ce n'est pas fréquent"

Dans une interview à Konbini assurant la promotion de son nouvel album, Carla Bruni n'a pas hésité à évoquer sa vision de l'amour et donc son couple formé avec l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. La chanteuse commence par expliquer être "capable de tout" lorsqu'elle est amoureuse. "De s'enfuir en courant dans la nuit, on est capable de se transformer, de changer de goût, de changer d'avis sur tout. Je pense qu'on est capable de tout, c'est vraiment déraisonnable", énumère-t-elle.

Questionnée sur le meilleur rendez-vous galant de sa vie, celle à qui l'on prête une relation avec Donald Trump réfléchit un temps, avant d'évoquer Nicolas Sarkozy. "Le meilleur date, c'est quand même avec mon mec, parce qu'après, voilà. Le genre de date qui vous mène tout de suite à se marier, c'est un méga date quoi. Ce n'est pas fréquent", s'est souvenue Carla Bruni.

Rappelez-vous. Nous sommes en 2007 lorsque Jacques Séguéla invite à dîner Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, tout fraîchement divorcé. Ils passeront alors la soirée captivés l'un par l'autre et quelques mois plus tard - après un séjour remarqué à Disneyland -, ils se marient au sein du Salon Vert de l'Élysée, sans aucune presse ni photographes.

Après douze années de mariage, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni continuent de se séduire. Interrogée sur son dernier rendez-vous galant, le top model explique : "C'était hier soir, on continue à dater". Un bonheur conjugal qui n'a jamais été terni. "Je dis "je t'aime" très fréquemment. À mon mec, mais aussi aux enfants. Hier, je l'ai même dit à mon chat, je sais ce n'est pas très orthodoxe tout ça", sourit-elle. Un amour scellé par la naissance de la petite Giulia (9 ans), en octobre 2011.