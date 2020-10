Nicolas Sarkozy surgit en pleine interview live de Carla Bruni, en visio

"Mon mari m'a dit de te dire que, dès qu'on pourra voyager et dès que son livre sortira en Italie, il viendra te voir", a même promis la chanteuse au présentateur italien, évoquant l'ouvrage que Nicolas Sarkozy a écrit pendant le confinement, Le Temps des tempêtes.

Carla Bruni était sur les ondes de la Rai 3 pour parler de son tout dernier album, Carla Bruni, dévoilé le 9 octobre dernier. L'un de ses titres - en français cette fois-ci -, La Chambre vide, parle du départ de son fils Aurélien Enthoven (19 ans) du domicile familial. "Il m'est arrivé de retourner dans sa chambre l'année dernière et de me dire : 'Mais enfin, c'est pas possible. (...) Je suis allée dans sa chambre et j'ai senti, pas tant son départ, mais le départ de toute la vie quoi, de l'existence. On ne s'en rend pas compte. C'est en les voyant qu'on voit le temps passe", confiait-elle à Quotidien, en septembre dernier.