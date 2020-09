Carla Bruni-Sarkozy, ex première dame : "J'avais peur qu'on tue Nicolas"

Nicolas Sarkozy a été président de la République de 2007 à 2012, cinq années à jamais à part dans sa vie et dans celle de son épouse Carla Bruni-Sarkozy.

Sur le plateau de l'émission Quotidien lundi 21 septembre 2020 - quelques jours à peine après son époux - pour la promotion de son nouvel album éponyme à paraître le 9 octobre prochain, Carla Bruni-Sarkozy a été invitée par Yann Barthès à revenir sur ses années de First Lady. La chanteuse de 52 ans a d'abord confié garder "de très bons souvenirs, des souvenirs extraordinaires" de ces années, ce fut un honneur pour elle de vivre à l'Elysée et de représenter la France à l'international. Malgré tout, cette fonction de première dame s'est accompagnée de nombreuses craintes qu'elle n'a pas eu peur d'exprimer sur le plateau de Quotidien. "Le seul mais, c'est que j'avais peur tout le temps. J'avais peur tout le temps pour mon mari, j'avais peur moi de faire quelque chose qui n'allait pas. J'avais peur tout le temps que quelqu'un invente ou raconte quelque chose", a-t-elle avoué.

Carla Bruni-Sarkozy n'a pas eu conscience tout de suite de ces nombreuses craintes. "Je vis dans une bulle mais je sentais une dose de... Mais c'est normal, c'est une position tellement haute. Moi je n'étais qu'à côté de lui mais je sentais qu'il était la cible et cela me faisait peur. J'avais peur qu'on le tue, qu'il se passe quelque chose de très grave. J'avais peur de toutes ces choses graves sur ses épaules", a-t-elle avoué.

La maman de la petite Giulia (8 ans) se souvient que certains Français les rendaient responsables de faits improbables : "Les gens vous écrivant pour vous dire : 'Il faut absolument dire au président qu'ici, en Ardèche, il pleut. Les gens vous tiennent responsables pour des choses bien supérieures à ce que vous pouvez faire", a déclaré Carla Bruni-Sarkozy, en évoquant ses cinq années passées au palais de l'Elysée.

Mais malgré toutes ces craintes et leurs poids, la chanteuse n'en garde que de bons souvenirs et est heureuse d'avoir vécu cette expérience aux côtés de son époux, son plus grand soutien dans tous ses projets, dont la sortie de son nouvel album.