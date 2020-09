Nicolas Sarkozy : Touchante déclaration à Carla Bruni, sa "femme qu'il aime"

Leurs sentiments ne sont pas près d'arrêter leur folle course. Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni n'hésitent jamais à s'accorder de tendres déclarations publiques dès que l'occasion se présente... un geste romantique que notre ancien président de la République a renouvelé, le jeudi 10 septembre 2020, sur le plateau de l'émission Quotidien. Interrogé sur la musique qu'il écoutait en ce moment, et notamment sur la chanson qu'il avait mise en boucle tout l'été sur sa chaîne hi-fi, il a simplement répondu le titre Quelque chose interprété par sa moitié – sorti en juillet 2020, premier air original depuis l'album Little French Songs.

C'est ma femme et je l'aime

"Ce n'est pas du tout étonnant, a-t-il expliqué à Yann Barthès sur TMC. D'abord, moi je suis impressionné par ma femme, son talent d'écriture de la musique et des paroles. D'abord, pour vous dire la vérité, même si je n'aimais pas, comme c'est ma femme et que je l'aime, j'aimerais. Mais en plus, j'aime ce qu'elle fait." Il n'en fallait pas plus pour la pousser à créer. Pendant le confinement, Carla Bruni a retrouvé son âme d'artiste et concocté partiellement son prochain album – sortie prévue en octobre prochain – alors qu'elle était enfermée dans le Sud de la France avec ses proches, dont leur petite Giulia. "Nous étions en famille, avec mon mari, ma mère, ma soeur, les enfants au cap Nègre, racontait-elle au Journal des femmes. C'était une parenthèse agréable au sein d'une période préoccupante et anxiogène. Pour contrer l'attente, j'ai essayé de réaliser mes maquettes. Écrire et composer a été salvateur."

On vient de vivre ces trois mois de confinement quand même un peu sinistres

Le retour à la réalité n'a été facile pour personne. Et il ne se fera pas sans l'aide d'un peu de musique, selon Nicolas Sarkozy. "On vient de vivre ces trois mois de confinement quand même un peu sinistres, on ne peut plus se saluer, on se méfie de la personne en face, a-t-il regretté dans Quotidien. Je rentre sur le plateau avec un masque, y a encore des gens qui me demandent des selfies dans ces conditions-là... et elle, elle fait de ce nouvel album quelque chose qui donne envie de vivre. On en a besoin. C'est le rôle des artistes. C'est un drame qu'il n'y ait plus de concerts, de spectacles. La culture, la musique, la littérature, la peinture, c'est la réponse à la crise. C'est plus important que tout..."