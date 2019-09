Carla Bruni : Émouvantes archives pour l'anniversaire de Karl Lagerfeld

Le 10 septembre 2019, Karl Lagerfeld aurait fêté ses 86 ans. Le 19 février dernier, le créateur de génie décédait d'un cancer du pancréas. Plusieurs proches qui ont eu la chance de côtoyer intimement le big boss de la maison Chanel ont tenu à lui rendre hommage en ce jour si spécial. C'est le cas de Carla Bruni-Sarkozy.

Depuis Instagram, la superbe brune a dévoilé deux superbes photos d'elle posant avec Karl Lagerfeld. L'anniversaire du créateur, qui lui a tant appris, a été l'occasion pour l'ancien top model de replonger dans de précieuses archives. "Je retrouve ces quelques mots de Karl, dans une longue conversation entre lui et moi, que nous avions enregistrée au début de l'année 2007, en un jour d'hiver ensoleillé : 'Il faut vivre avec les morts comme avec les vivants. Vous sortez de cette pièce où bien vous êtes morte, Carla, c'est pareil, vous n'êtes plus là. Dès qu'un être s'absente physiquement, il ne reviendra peut-être pas non ? Il faut garder une sorte de communication imaginaire avec les absents'", a-t-elle dévoilé, citant ici une interview de Richard Gianorio pour Madame Figaro, en 2007. Un précieux entretien toujours disponible sur le site de nos confrères.